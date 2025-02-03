Ухилення від мобілізації — на Чернігівщині чоловік зловживав алкоголем і отримав покарання суду за ігнорування повісток

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: freepik

У Чернігівській області чоловік неодноразово отримував повістки, але так і не з’явився до територіального центру комплектування (ТЦК). Вся справа у алкогольній залежності.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що ще в липні 2023 року чоловік був визнаний обмежено придатним до служби. Попри це, упродовж кількох місяців він отримував виклики, проте щоразу ухилявся від відправки до військової частини. У лютому 2024 року він знову проігнорував повістку.

На судовому засіданні обвинувачений пояснив, що проходив медкомісії в різних містах — у Прилуках та Житомирі, проте військові частини відмовлялися його приймати через стан здоров’я. Також він зізнався, що одного разу не прибув до ТЦК, бо, за його словами, "захворів". Однак, як з’ясувалося, причиною не прибуття було алкогольне сп’яніння.

Представники військкомату підтвердили, що чоловіка не брали до навчальних центрів через систематичне вживання алкоголю, про що було зафіксовано у документах.

Рішення суду

У результаті суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді двох років іспитового терміну.

Нагадаємо, у Львові військовослужбовець самовільно залишив частину та протягом кількох місяців не повертався на службу. За цей вчинок суд виніс йому покарання.

Також ми писали, що на Сумщині суд розглянув справу чоловіка, який відмовився від служби в ЗСУ після отримання бойової повістки. Він зізнався, що ухилився від мобілізації через страх загинути.