Не з'явився до ТЦК за "бойовою" повісткою — рішення суду

Суд ухвалює рішення. Ілюстративне фото: Верховний суд

У Дніпропетровській області судили чоловіка, який після отримання повістки не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому призначили покарання через ухилення від мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У липні 2024 року військовозобов'язаний пройшов ВЛК, де його визнали придатним до військової служби під час воєнного стану. Він отримав "бойову" повістку та мав з'явитися до ТЦК, але не зробив цього.

Під час суду чоловік визнав свою провину та пояснив, що ухилився від мобілізації, бо не має бажання служити в лавах ЗСУ. Працівник ТЦК та медики комісії підтвердили, що чоловік є придатним до мобілізації.

Рішення суду

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, у Сумській області судили чоловіка, який після отримання повістки відмовився служити в ЗСУ.

Також ми писали, що на Харківщині судили чоловіка, який сховав сина від працівників ТЦК в автомобілі.