Не явился в ТЦК по "боевой" повестке — решение суда

Суд выносит решение. Иллюстративное фото: Верховный суд

В Днепропетровской области судили мужчину, который после получения повестки не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Ему назначили наказание за уклонение от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле 2024 года военнообязанный прошел ВВК, где его признали годным к военной службе во время военного положения. Он получил "боевую" повестку и должен был явиться в ТЦК, но не сделал этого.

Во время суда мужчина признал свою вину и объяснил, что уклонился от мобилизации, потому что не имеет желания служить в рядах ВСУ. Работник ТЦК и медики комиссии подтвердили, что мужчина является пригодным к мобилизации.

Решение суда

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Напомним, в Сумской области судили мужчину, который после получения повестки отказался служить в ВСУ.

Также мы писали, что на Харьковщине судили мужчину, который спрятал сына от работников ТЦК в автомобиле.