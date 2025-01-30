На Сумщині судили чоловіка, який не захотів служити через страх - яке покарання отримав

Суд виносить рішення. Ілюстративне фото: depositphotos

У Сумській області судили чоловіка, який відмовився служити в лавах ЗСУ після вручення бойової повістки. Він розповів, що боїться загинути, тому вирішив ухилитися від мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У жовтні 2024 року військовозобов'язаний отримав повістку для відправлення до військової частини, але він не з'явився до ТЦК. Таким чином, чоловік ухилився від мобілізації під час воєнного стану.

Під час суду він розповів, що після ВЛК отримав бойову повістку на наступний ранок. За словами обвинуваченого, прийшов на автобусну зупинку із речами, але потім раптово відчув себе зле й вирішив піти до товариша, де перебував три тижні.

Чоловік заявив, що не бажає проходити військову службу, бо боїться загинути та наразі його трясе навіть від слова "військкомат".

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від військової служби під час призову та засудив до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові судили військового, який здійснив СЗЧ та кілька місяців не з'являвся у частині.

Також у Львові військовозобов'язаний подав до суду на ТЦК. Раніше військкомат відмовив йому у наданні відстрочки від мобілізації.