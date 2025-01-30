На Сумщине судили мужчину, который не захотел служить из-за страха - какое наказание получил

Суд выносит решение. Иллюстративное фото: depositphotos

В Сумской области судили мужчину, который отказался служить в рядах ВСУ после вручения боевой повестки. Он рассказал, что боится погибнуть, поэтому решил уклониться от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В октябре 2024 года военнообязанный получил повестку для отправки в воинскую часть, но он не явился в ТЦК. Таким образом мужчина уклонился от мобилизации во время военного положения.

Во время суда он рассказал, что после ВВК получил боевую повестку на следующее утро. По словам обвиняемого, он пришел на автобусную остановку с вещами, но потом внезапно почувствовал себя плохо и решил пойти к товарищу, где находился три недели.

Мужчина заявил, что не желает проходить военную службу, потому что боится погибнуть и сейчас его трясет даже от слова "военкомат".

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от военной службы во время призыва и приговорил к трем годам лишения свободы.

Напомним, во Львове судили военного, который совершил СЗЧ и несколько месяцев не появлялся в части.

Также во Львове военнообязанный подал в суд на ТЦК. Ранее военкомат отказал ему в предоставлении отсрочки от мобилизации.