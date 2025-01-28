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У Львові чоловік подав позов проти ТЦК і виграв — деталі справи

28 січня 2025 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація в Україні — у Львові чоловік виграв судову справу проти ТЦК
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові чоловік через суд домігся визнання протиправним рішення територіального центру комплектування (ТЦК), який відмовив йому у відстрочці від мобілізації. Військовозобов'язаний доглядає за батьком із другою групою інвалідності.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що військовозобов’язаний звернувся до одного з районних ТЦК із проханням надати йому відстрочку. Разом із заявою він подав копії паспортів, довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та пенсійне посвідчення батька. Проте в жовтні 2024 року комісія відмовила чоловіку, заявивши про "відсутність повного пакета документів", посилаючись на постанову Кабінету Міністрів №560 від 16 травня 2024 року.

Під час судового слухання було встановлено, що заявник надав усі необхідні документи, передбачені чинним законодавством, а працівники ТЦК не вказали, чого саме не вистачає.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, вирішив, що представники ТЦК неналежним чином розглянули заяву військовозобов'язаного, не проаналізували надані ним докази та не перевірили підстави для надання чоловіку відстрочки. Тому суддя постановив скасувати рішення ТЦК про відмову у наданні відстрочки та зобов’язав комісію повторно розглянути документи заявника.

Раніше ми писали, що у місті Золочів на Львівщині чоловік без дозволу носив військову форму Збройних сил України. Суд ухвалив рішення притягнути його до відповідальності.

А на Львівщині військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. Однак він не погодився з таким рішенням та вирішив оскаржити його в судовому порядку.

суд Львів мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення

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