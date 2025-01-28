Мобилизация в Украине — во Львове мужчина выиграл судебное дело против ТЦК

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Львове мужчина через суд добился признания противоправным решения Территориального центра комплектования (ТЦК), который отказал ему в отсрочке от мобилизации. Военнообязанный ухаживает за отцом со второй группой инвалидности.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что военнообязанный обратился в один из районных ТЦК с просьбой предоставить ему отсрочку. Вместе с заявлением он подал копии паспортов, справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и пенсионное удостоверение отца. Однако в октябре 2024 года комиссия отказала мужчине, заявив об "отсутствии полного пакета документов", ссылаясь на постановление Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года.

В ходе судебного слушания было установлено, что заявитель предоставил все необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством, а работники ТЦК не указали, чего именно не хватает.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, решил, что представители ТЦК ненадлежащим образом рассмотрели заявление военнообязанного, не проанализировали предоставленные им доказательства и не проверили основания для предоставления мужчине отсрочки. Поэтому судья постановил отменить решение ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки и обязал комиссию повторно рассмотреть документы заявителя.

Ранее мы писали, что в городе Золочев на Львовщине мужчина без разрешения носил военную форму Вооруженных сил Украины. Суд принял решение привлечь его к ответственности.

А на Львовщине военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе. Однако он не согласился с таким решением и решил обжаловать его в судебном порядке.