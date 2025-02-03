Уклонение от мобилизации — на Черниговщине мужчина злоупотреблял алкоголем и получил наказание суда за игнорирование повесток

Судейский молоток. Иллюстративное фото: freepik

В Черниговской области мужчина неоднократно получал повестки, но так и не явился в территориальный центр комплектования (ТЦК). Все дело в алкогольной зависимости.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что еще в июле 2023 года мужчина был признан ограниченно годным к службе. Несмотря на это, в течение нескольких месяцев он получал вызовы, однако каждый раз уклонялся от отправки в воинскую часть. В феврале 2024 года он снова проигнорировал повестку.

На судебном заседании обвиняемый пояснил, что проходил медкомиссии в разных городах — в Прилуках и Житомире, однако военные части отказывались его принимать по состоянию здоровья. Также он признался, что однажды не прибыл в ТЦК, потому что, по его словам, "заболел". Однако, как выяснилось, причиной неприбытия было алкогольное опьянение.

Представители военкомата подтвердили, что мужчину не брали в учебные центры из-за систематического употребления алкоголя, о чем было зафиксировано в документах.

Решение суда

В результате суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде двух лет испытательного срока.

Напомним, во Львове военнослужащий самовольно оставил часть и в течение нескольких месяцев не возвращался на службу. За этот поступок суд вынес ему наказание.

Также мы писали, что на Сумщине суд рассмотрел дело мужчины, который отказался от службы в ВСУ после получения боевой повестки. Он признался, что уклонился от мобилизации из-за страха погибнуть.