Чмут пояснив, чому реформа роботи ТЦК провалилася

Військовослужбовець заповнює документи. Фото: Ukrainian Military Pages

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що попри обіцянки реформ у системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), станом на липень 2025 року жодних відчутних змін не відбулося. Він вважає, що в Україні тема ТЦК та реформи є вкрай складною та "токсичною".

Про це Тарас Чмут висловився в інтерв'ю для "Української правди".

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ТЦК досі не реформували через низку проблем, за які ніхто не хоче братися

Тарас Чмут пригадав свою розмову із неназваною впливовою особою, дотичною до Міністерства оборони, ще у вересні 2023 року.

За словами Чмута, тоді йшлося про "стратегію, візію і бачення", які мали змінити підходи до роботи ТЦК і зробити систему мобілізації ефективнішою. Однак минуло майже два роки, а ситуація залишилася незмінною. Він вважає, що одна з причин — токсичність теми, яку ніхто не хоче братися системно реформувати, а також те, що проста заміна керівництва чи персоналу не дає результату.

"Це настільки велика проблема, що вона не вирішується зміною прізвищ. Ми вже це пробували багато разів. Всіх ТЦК на фронт, нічого не змінюється. Ця проблема вимагає якоїсь окремої команди, яка вибудує паралельний трек і тільки потім поховає те, що є зараз", — сказав Чмут.

Зокрема, він наголосив на тому, що за мобілізацію в Україні чомусь відповідають Сухопутні війська, а не Міністерство оборони. Аналогічно, саме Сухопутні війська нині курують і військову освіту, хоча це, на його думку, має бути окремою політикою. На його думку, ці архітектурні проблеми ніхто не вирішує, бо вони потребують не тижнів, а років наполегливої роботи — на що мало хто готовий.

Нагадаємо, тим часом Росія почала атакувати Україну за новою тактикою —б'є ракетами й дронами по ТЦК.

Також військовий висловився, яка кількість скандалів щодо ТЦК є фейками.