Чмут объяснил, почему реформа работы ТЦК провалилась

Военнослужащий заполняет документы. Фото: Ukrainian Military Pages

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что несмотря на обещания реформ в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП), по состоянию на июль 2025 года никаких ощутимых изменений не произошло. Он считает, что в Украине тема ТЦК и реформы является крайне сложной и "токсичной".

Об этом Тарас Чмут высказался в интервью для "Украинской правды".

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ТЦК до сих пор не реформировали из-за ряда проблем, за которые никто не хочет браться

Тарас Чмут вспомнил свой разговор с неназванным влиятельным лицом, имеющим отношение к Министерству обороны, еще в сентябре 2023 года.

По словам Чмута, тогда речь шла о "стратегии, визии и видении", которые должны были изменить подходы к работе ТЦК и сделать систему мобилизации более эффективной. Однако прошло почти два года, а ситуация осталась неизменной. Он считает, что одна из причин — токсичность темы, которую никто не хочет браться системно реформировать, а также то, что простая замена руководства или персонала не дает результата.

"Это настолько большая проблема, что она не решается сменой фамилий. Мы уже это пробовали много раз. Всех ТЦК на фронт, ничего не меняется. Эта проблема требует какой-то отдельной команды, которая выстроит параллельный трек и только потом похоронит то, что есть сейчас", — сказал Чмут.

В частности, он отметил, что за мобилизацию в Украине почему-то отвечают Сухопутные войска, а не Министерство обороны. Аналогично, именно Сухопутные войска сейчас курируют и военное образование, хотя это, по его мнению, должно быть отдельной политикой. По его мнению, эти архитектурные проблемы никто не решает, потому что они требуют не недель, а лет упорной работы — на что мало кто готов.

Напомним, тем временем Россия начала атаковать Украину по новой тактике — бьет ракетами и дронами по ТЦК.

Также военный высказался, какое количество скандалов по ТЦК является фейками.