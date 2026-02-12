Зняття штрафу ТЦК - що робити зі штрафом емігранту

Українці за кордоном. Фото: Depositphotos

Якщо українець, який опинився за кордоном, отримав штраф від територіального центру комплектування, він може скасувати його. Юристи пояснили, як це зробити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Автоматичне анулювання

До юристів звернувся громадянин, який перебуває за кордоном.

Чоловік розповів, що його ще в травні 2025 року оголосили у розшук за неоновлені військово-облікові дані.

Громадянин поцікавився, як зняти штраф і розшук ТЦК, перебуваючи за межами країни.

"Розшук повинен автоматично зникнути у травні 2026 року. Вас вже не можуть штрафувати за неоновлення даних", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Куди подавати заяву

Юрист також прокоментував можливість скасування штрафу і розшуку для емігранта.

"Зняти розшук можна шляхом направлення відповідної заяви до ТЦК", — наголосив Айвазян.

Якщо в ТЦК відмовлять, то тоді залишиться тільки звернення до суду.

"Враховуючи завантаженість суддів, розшук може зникнути скоріше, аніж суд розгляне справу", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є штрафи ТЦК для тих громадян, що перебувають за межами України.

Додамо, ми повідомляли про те, як сплатити штраф ТЦК за порушення військового обліку, перебуваючи за кордоном.