Снятие штрафа ТЦК - что делать со штрафом эмигранту

Если украинец, который оказался за границей, получил штраф от территориального центра комплектования, он может отменить его. Юристы объяснили, как это сделать.

Автоматическое аннулирование

К юристам обратился гражданин, который находится за границей.

Мужчина рассказал, что его еще в мае 2025 года объявили в розыск за необновленные военно-учетные данные.

Гражданин поинтересовался, как снять штраф и розыск ТЦК, находясь за пределами страны.

"Розыск должен автоматически исчезнуть в мае 2026 года. Вас уже не могут штрафовать за необновление данных", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Куда подавать заявление

Юрист также прокомментировал возможность отмены штрафа и розыска для эмигранта.

"Снять розыск можно путем направления соответствующего заявления в ТЦК", — подчеркнул Айвазян.

Если в ТЦК откажут, то тогда останется только обращение в суд.

"Учитывая загруженность судей, розыск может исчезнуть скорее, чем суд рассмотрит дело", — резюмировал адвокат.

