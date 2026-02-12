Видео
Україна
Главная ТЦК Надо ли снимать штраф ТЦК, находясь за границей

Надо ли снимать штраф ТЦК, находясь за границей

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 00:30
Снятие штрафа ТЦК - что делать со штрафом эмигранту
Украинцы за границей. Фото: Depositphotos

Если украинец, который оказался за границей, получил штраф от территориального центра комплектования, он может отменить его. Юристы объяснили, как это сделать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Автоматическое аннулирование

К юристам обратился гражданин, который находится за границей.

Мужчина рассказал, что его еще в мае 2025 года объявили в розыск за необновленные военно-учетные данные.

Гражданин поинтересовался, как снять штраф и розыск ТЦК, находясь за пределами страны.

"Розыск должен автоматически исчезнуть в мае 2026 года. Вас уже не могут штрафовать за необновление данных", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Куда подавать заявление

Юрист также прокомментировал возможность отмены штрафа и розыска для эмигранта.

"Снять розыск можно путем направления соответствующего заявления в ТЦК", — подчеркнул Айвазян.

Если в ТЦК откажут, то тогда останется только обращение в суд.

"Учитывая загруженность судей, розыск может исчезнуть скорее, чем суд рассмотрит дело", — резюмировал адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы штрафы ТЦК для тех граждан, которые находятся за пределами Украины.

Добавим, мы сообщали о том, как оплатить штраф ТЦК за нарушение воинского учета, находясь за границей.

штраф ТЦК и СП военнообязанные розыск эмиграция
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
