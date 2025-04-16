Графік роботи ТЦК квітень 2025 - чи працюють цілодобово

Чи працюватимуть ТЦК цілодобово у квітні
Після рішення Кабінету міністрів України територіальні центри комплектування працюють цілодобово. Це стосується як військового обліку, так і військово-лікарських комісій чи накладення штрафів.
Про це йдеться у матеріалі KadrEx.
Військовий облік в Україні — цілодобовий
Під час війни територіальні центри комплектування працюють цілодобово.
Таке рішення в 2025 році ухвалив Кабінет міністрів, надавши ТЦК відповідні права.
"Прийом громадян до ТЦК та СП відбуватиметься цілодобово. Це стосується як персонально-якісного обліку призовників, так і обліку транспортних засобів", — пояснював представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Які ще послуги надаватимуться цілодобово
Мельничук також зауважував, що цілодобовими є й інші складові роботи ТЦК, зокрема, війсьеково-лікарської комісії.
"Цілодобовими також стануть медичні огляди та психологічні обстеження ВЛК. Крім того, ТЦК та СП отримали можливість цілодобово розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати стягнення", — зазначив представник уряду в парламенті.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку роботу в ТЦК виконують військові, а яку цивільні фахівці.
Додамо, ми повідомляли про те, як працюють територіальні центри комплектування і кому підпорядковуються.
Читайте Новини.LIVE!