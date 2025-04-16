Графік роботи ТЦК квітень 2025 - чи працюють цілодобово

Працівники ТЦК працюють у групі сповіщення. Фото: "Дніпро оперативний"

Після рішення Кабінету міністрів України територіальні центри комплектування працюють цілодобово. Це стосується як військового обліку, так і військово-лікарських комісій чи накладення штрафів.

Про це йдеться у матеріалі KadrEx.

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Військовий облік в Україні — цілодобовий

Під час війни територіальні центри комплектування працюють цілодобово.

Таке рішення в 2025 році ухвалив Кабінет міністрів, надавши ТЦК відповідні права.

"Прийом громадян до ТЦК та СП відбуватиметься цілодобово. Це стосується як персонально-якісного обліку призовників, так і обліку транспортних засобів", — пояснював представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Які ще послуги надаватимуться цілодобово

Мельничук також зауважував, що цілодобовими є й інші складові роботи ТЦК, зокрема, війсьеково-лікарської комісії.

"Цілодобовими також стануть медичні огляди та психологічні обстеження ВЛК. Крім того, ТЦК та СП отримали можливість цілодобово розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати стягнення", — зазначив представник уряду в парламенті.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку роботу в ТЦК виконують військові, а яку цивільні фахівці.

Додамо, ми повідомляли про те, як працюють територіальні центри комплектування і кому підпорядковуються.