График работы ТЦК апрель 2025 - работают ли круглосуточно

Работники ТЦК работают в группе оповещения. Фото: "Дніпро оперативний"

После решения Кабинета министров Украины территориальные центры комплектования работают круглосуточно. Это касается как воинского учета, так и военно-врачебных комиссий или наложения штрафов.

Об этом говорится в материале KadrEx.

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Военный учет в Украине — круглосуточный

Во время войны территориальные центры комплектования работают круглосуточно.

Такое решение в 2025 году принял Кабинет министров, предоставив ТЦК соответствующие права.

"Прием граждан в ТЦК и СП будет происходить круглосуточно. Это касается как персонально-качественного учета призывников, так и учета транспортных средств", — объяснял представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Какие еще услуги будут предоставляться круглосуточно

Мельничук также отмечал, что круглосуточными являются и другие составляющие работы ТЦК, в частности, военно-врачебной комиссии.

"Круглосуточными также станут медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Кроме того, ТЦК и СП получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания", — отметил представитель правительства в парламенте.

Напомним, мы ранее писали о том, какую работу в ТЦК выполняют военные, а какую гражданские специалисты.

Добавим, мы сообщали о том, как работают территориальные центры комплектования и кому подчиняются.