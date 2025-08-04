ТЦК мають право викликати непридатних осіб повісткою, заявила юрист

Чи можуть ТЦК викликати непридатну особу — відповідь юриста
В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан, а це означає, що військовозобов'язаних чоловіків можуть викликати в ТЦК через повістку. Однак у людей виникає питання, чи можуть можуть викликати повісткою особу, яка за висновком ВЛК є непридатною.
Відповідь на це в коментарі медіа "20 хвилин" дала адвокат Наталія Опольська.
Чи може ТЦК викликати повісткою особу, яку ВЛК визнала непридатною
Як пояснила адвокат, територіальні центри комплектування можуть викликати повісткою навіть тих громадян, які за висновком військово-лікарської комісії визнані непридатними до служби.
Це трапляється у ситуаціях, коли дані про непридатність або зняття з військового обліку з якихось причин відображаються у реєстрах. У таких випадках для ТЦК і СП людина формально залишається військовозобов’язаною і зобов’язана з’явитися за викликом.
Також Зазначимо, що непридатність до військової служби може бути зумовлена як медичними та психологічними, так і соціальними чинниками.
Серед діагнозів, які виключають можливість служби: тяжкі інфекційні хвороби, захворювання крові, хвороби нервової системи. Остаточне рішення про придатність або непридатність ухвалює військово-лікарська комісія.
Нагадаємо, днями в Міноборони України анонсували, що громадяни зможуть сплатити штраф за неявку до ТЦК за повісткою онлайн. Зокрема, така функція з'явиться у застосунку "Резерв+".
Також нещодавно ми писали, чи мають право ТЦК відправити бойову повістку поштою.
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