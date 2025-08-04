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Головна ТЦК Чи можуть ТЦК викликати непридатну особу — відповідь юриста

Чи можуть ТЦК викликати непридатну особу — відповідь юриста

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 01:30
ТЦК мають право викликати непридатних осіб повісткою, заявила юрист
Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Фото: Суспільне

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан, а це означає, що військовозобов'язаних чоловіків можуть викликати в ТЦК через повістку. Однак у людей виникає питання, чи можуть можуть викликати повісткою особу, яка за висновком ВЛК є непридатною.

Відповідь на це в коментарі медіа "20 хвилин" дала адвокат Наталія Опольська.

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Чи може ТЦК викликати повісткою особу, яку ВЛК визнала непридатною

Як пояснила адвокат, територіальні центри комплектування можуть викликати повісткою навіть тих громадян, які за висновком військово-лікарської комісії визнані непридатними до служби.

Це трапляється у ситуаціях, коли дані про непридатність або зняття з військового обліку з якихось причин відображаються у реєстрах. У таких випадках для ТЦК і СП людина формально залишається військовозобов’язаною і зобов’язана з’явитися за викликом.

Також Зазначимо, що непридатність до військової служби може бути зумовлена як медичними та психологічними, так і соціальними чинниками.

Серед діагнозів, які виключають можливість служби: тяжкі інфекційні хвороби, захворювання крові, хвороби нервової системи. Остаточне рішення про придатність або непридатність ухвалює військово-лікарська комісія.

Нагадаємо, днями в Міноборони України анонсували, що громадяни зможуть сплатити штраф за неявку до ТЦК за повісткою онлайн. Зокрема, така функція з'явиться у застосунку "Резерв+".

Також нещодавно ми писали, чи мають право ТЦК відправити бойову повістку поштою.

мобілізація повістки війна в Україні ВЛК ТЦК та СП юрист
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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