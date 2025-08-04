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Главная ТЦК Могут ли ТЦК вызвать непригодное лицо — ответ юриста

Могут ли ТЦК вызвать непригодное лицо — ответ юриста

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 01:30
ТЦК имеют право вызывать непригодных лиц повесткой, заявила юрист
Работники ТЦК вручают повестку мужчине. Фото: Общественное

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а это значит, что военнообязанных мужчин могут вызвать в ТЦК по повестке. Однако у людей возникает вопрос, могут ли могут вызвать повесткой лицо, которое по заключению ВВК является непригодным. 

Ответ на это в комментарии медиа "20 минут" дала адвокат Наталья Опольская.

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Как пояснила адвокат, территориальные центры комплектования могут вызвать повесткой даже тех граждан, которые по заключению военно-врачебной комиссии признаны непригодными к службе.

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Это случается в ситуациях, когда данные о непригодности или снятии с воинского учета по каким-то причинам отражаются в реестрах. В таких случаях для ТЦК и СП человек формально остается военнообязанным и обязан явиться по вызову.

Также отметим, что непригодность к военной службе может быть обусловлена как медицинскими и психологическими, так и социальными факторами.

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Среди диагнозов, которые исключают возможность службы: тяжелые инфекционные болезни, заболевания крови, болезни нервной системы. Окончательное решение о пригодности или непригодности принимает военно-врачебная комиссия.

Напомним, на днях в Минобороны Украины анонсировали, что граждане смогут оплатить штраф за неявку в ТЦК по повестке онлайн. В частности, такая функция появится в приложении "Резерв+".

Также недавно мы писали, имеют ли право ТЦК отправить боевую повестку по почте.

мобилизация повестки война в Украине ВВК ТЦК и СП юрист
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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