ТЦК имеют право вызывать непригодных лиц повесткой, заявила юрист

Могут ли ТЦК вызвать непригодное лицо — ответ юриста
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а это значит, что военнообязанных мужчин могут вызвать в ТЦК по повестке. Однако у людей возникает вопрос, могут ли могут вызвать повесткой лицо, которое по заключению ВВК является непригодным.
Ответ на это в комментарии медиа "20 минут" дала адвокат Наталья Опольская.
Может ли ТЦК вызвать повесткой лицо, которое ВВК признала непригодным
Как пояснила адвокат, территориальные центры комплектования могут вызвать повесткой даже тех граждан, которые по заключению военно-врачебной комиссии признаны непригодными к службе.
Это случается в ситуациях, когда данные о непригодности или снятии с воинского учета по каким-то причинам отражаются в реестрах. В таких случаях для ТЦК и СП человек формально остается военнообязанным и обязан явиться по вызову.
Также отметим, что непригодность к военной службе может быть обусловлена как медицинскими и психологическими, так и социальными факторами.
Среди диагнозов, которые исключают возможность службы: тяжелые инфекционные болезни, заболевания крови, болезни нервной системы. Окончательное решение о пригодности или непригодности принимает военно-врачебная комиссия.
Напомним, на днях в Минобороны Украины анонсировали, что граждане смогут оплатить штраф за неявку в ТЦК по повестке онлайн. В частности, такая функция появится в приложении "Резерв+".
Также недавно мы писали, имеют ли право ТЦК отправить боевую повестку по почте.
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