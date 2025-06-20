Призовник в ТЦК - примусове доставлення в територіальний центр комплектування

Блокпост територіального центру комплектування. Фото: "Галка"

Територіальний центр комплектування не має права затримувати призовника, тобто громадянина віком до 25 років. Єдиний виняток – коли цей громадянин перебуває у розшуку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Примусово до ТЦК — чи стосується це призовника

До юристів звернувся громадянин, який перебуває у статусі "призовник", тобто не досяг 25-річного віку.

Чоловік поцікавився, чи можуть його затримати на блокпості й примусово доправити до територіального центру комплектування.

"Примусово Вас можуть доставити в ТЦК лише за умови, яккщо в "Резерві+" у Вас з'явилась червона стрічка з відмітками "порушення правил військового обліку", "розшук", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

У всіх інших випадках призовник може вільно пересуватись країною.

Що робити призовнику, якщо його таки затримали

Айвазян також пояснив, що має робити призовник, якщо його затримають на блокпосту територіального центру комплектування чи група оповіщення ТЦК на вулиці.

"Якщо Вас спробують примусово доставити в ТЦК, по-перше, не погоджуйтесь, а, по-друге, викликайте наряд поліції", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим призовник відрізняється від військовозобов’язаного.

Додамо, ми повідомляли про те, чи автоматично переводять громадянина із призовника у військовозобов'язані.