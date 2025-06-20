Призывник в ТЦК - принудительная доставка в территориальный центр комплектования

Блокпост территориального центра комплектования. Фото: "Галка"

Территориальный центр комплектования не имеет права задерживать призывника, то есть гражданина в возрасте до 25 лет. Единственное исключение — когда этот гражданин находится в розыске.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Принудительно в ТЦК — касается ли это призывника

К юристам обратился гражданин, который находится в статусе "призывник", то есть не достиг 25-летнего возраста.

Мужчина поинтересовался, могут ли его задержать на блокпосту и принудительно доставить в территориальный центр комплектования.

"Принудительно Вас могут доставить в ТЦК только при условии, если в "Резерве+" у Вас появилась красная лента с отметками "нарушение правил воинского учета", "розыск", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Во всех остальных случаях призывник может свободно передвигаться по стране.

Что делать призывнику, если его таки задержали

Айвазян также объяснил, что должен делать призывник, если его задержат на блокпосту территориального центра комплектования или группа оповещения ТЦК на улице.

"Если Вас попытаются принудительно доставить в ТЦК, во-первых, не соглашайтесь, а, во-вторых, вызывайте наряд полиции", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, чем призывник отличается от военнообязанного.

Добавим, мы сообщали о том, автоматически ли переводят гражданина из призывника в военнообязанные.