Оскарження повістки від ТЦК - коли це можливо

Чи можна оскаржити повістку від ТЦК
Військовозобов’язаний громадянин не може оскаржити повістку від ТЦК. Зате є можливість оскаржити штраф, виписаний за неявку військовозобов’язаного громадянина за повісткою.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.
Чи можливе оскарження повістки
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оскаржити повістку, яку ТЦК видав, на думку громадянина, незаконно.
"На жаль, але повістка взагалі не оскаржується", — пояснив громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.
Як оскаржити штраф за повістку
Юрист зазначив, що саме можна оскаржити у діях ТЦК.
"Оскаржити Ви можете лише штраф, якщо він був накладений у зв'язку з неявкою по цій повістці", — підкреслив Кирда.
Він додав, що для початку процедури оскарження у військовозобов’язаного громадянина повинні бути аргументи.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржити у суді штраф від ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, куди звертатися у разі незаконних дій ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!