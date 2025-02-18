Оскарження повістки від ТЦК - коли це можливо

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин не може оскаржити повістку від ТЦК. Зате є можливість оскаржити штраф, виписаний за неявку військовозобов’язаного громадянина за повісткою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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Чи можливе оскарження повістки

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оскаржити повістку, яку ТЦК видав, на думку громадянина, незаконно.

"На жаль, але повістка взагалі не оскаржується", — пояснив громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Як оскаржити штраф за повістку

Юрист зазначив, що саме можна оскаржити у діях ТЦК.

"Оскаржити Ви можете лише штраф, якщо він був накладений у зв'язку з неявкою по цій повістці", — підкреслив Кирда.

Він додав, що для початку процедури оскарження у військовозобов’язаного громадянина повинні бути аргументи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржити у суді штраф від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, куди звертатися у разі незаконних дій ТЦК.