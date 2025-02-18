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Можно ли обжаловать повестку от ТЦК

18 февраля 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Обжалование повестки от ТЦК - когда это возможно
Оформление документов в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин не может обжаловать повестку от ТЦК. Зато есть возможность обжаловать штраф, выписанный за неявку военнообязанного гражданина по повестке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он обжаловать повестку, которую ТЦК выдал ему, по мнению гражданина, незаконно.

"Увы, но повестка вообще не обжалуется", — пояснил гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Как обжаловать штраф за повестку

Юрист отметил, что именно можно обжаловать в действиях ТЦК.

"Обжаловать Вы можете лишь штраф, если он был наложен в связи с неявкой по данной повестке", — подчеркнул Кирда.

Он добавил, что для начала процедуры обжалования у военнообязанного гражданина должны быть аргументы.

Напомним, мы ранее писали о том, как обжаловать в суде штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, куда обращаться в случае незаконных действий ТЦК.

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