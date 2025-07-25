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Головна ТЦК Чи може ТЦК після суду знову подати громадянина в розшук

Чи може ТЦК після суду знову подати громадянина в розшук

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 00:30
Розшук від ТЦК - чи можливий повторний розшук
Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: Чернігівський обласний ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, якого ТЦК подав у розшук, може скасувати це рішення у судовому порядку, якщо воно було неправомірне. Але територіальний центр комплектування має право знову подати того самого громадянина у розшук, якщо порушення військового обліку триває.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Скасування розшуку через суд

Якщо військовозобов’язаного громадянина подав у розшук територіальний центр комплектування, це рішення можна анулювати через суд.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що за певних обставин розшук можна зняти, коли він неправомірний.

"Так, це нешвидка процедура, яка передбачає запити до ТЦК, скарги, а можливо, і звернення до суду", — підкреслив юрист, але додав, що така можливість все ж є.

Повторний розшук від ТЦК

Але, пояснив далі Айвазян, на цьому кроці історія взаємин із ТЦК цілком може не завершитися.

"Можна зняти один розшук, але ТЦК ще раз надішле Вам повістку за якою Ви не зможете з'явитись, оскільки не маєте права на відстрочку, і Вас подадуть у розшук знову", — зазначив адвокат.

Таким чином, у ТЦК є можливість подавати одного громадянина у розшук неодноразово.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо вас розшукує ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право територіальний центр комплектування подати в розшук громадянина відразу після того, як той досягне 25-річного віку.

суд військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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