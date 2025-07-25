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Главная ТЦК Может ли ТЦК после суда снова подать гражданина в розыск

Может ли ТЦК после суда снова подать гражданина в розыск

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 00:30
Розыск от ТЦК - возможен ли повторный розыск
Проверка документов по розыску ТЦК. Фото: Черниговский областной ТЦК

Военнообязанный гражданин, которого ТЦК подал в розыск, может отменить это решение в судебном порядке, если оно было неправомерным. Но территориальный центр комплектования имеет право снова подать того же гражданина в розыск, если нарушение воинского учета продолжается.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Если военнообязанного гражданина подал в розыск территориальный центр комплектования, это решение можно аннулировать через суд.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что при определенных обстоятельствах розыск можно снять, когда он неправомерен.

"Да, это небыстрая процедура, которая предусматривает запросы в ТЦК, жалобы, а возможно, и обращение в суд", — подчеркнул юрист, но добавил, что такая возможность все же есть.

Повторный розыск от ТЦК

Но, пояснил далее Айвазян, на этом шаге история взаимоотношений с ТЦК вполне может не завершиться.

"Можно снять один розыск, но ТЦК еще раз пришлет Вам повестку, по которой Вы не сможете явиться, поскольку не имеете права на отсрочку, и Вас подадут в розыск снова", — отметил адвокат.

Таким образом, у ТЦК есть возможность подавать одного гражданина в розыск неоднократно.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, если вас разыскивает ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право территориальный центр комплектования подать в розыск гражданина сразу после того, как тот достигнет 25-летнего возраста.

суд военный учет ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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