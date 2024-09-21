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Чи мають ТЦК право фотографувати документи та що робити в такому випадку — юрист

21 вересня 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Що робити, якщо ТЦК фотографує документи - юрист відповів чи це законно
Перевірка документів групою оповіщення ТЦК. Фото: "Новини Pro"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час перевірки документів групи оповіщення ТЦК можуть фотографувати документи військовозобов’язаних громадян. Цей крок, на думку юристів, є незаконним, фотографувати чужі документи ні працівники ТЦК, ні поліцейські не мають права.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".

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Фотографування документів під час перевірки

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, у якому беруть участь, зокрема, групи оповіщення територіальних центрів комплектування.

Вони, зокрема, перевіряють документи — і, як свідчать очевидці, фотографують їх.

Юристи прокоментували питання військовозобов’язаного громадянина щодо законності таких кроків співробітників ТЦК.

Чи мають поліція та ТЦК право на фотографування чужих документів

"Питання фотографування Ваших документів під час воєнного стану поліцією чи військовими ніяким чином не врегульоване", — відповів адвокат Юрій Айвазян.

Інший юрист В'ячеслав Кирда упевнений, що такі дії є незаконними — фотографувати чужі документи співробітники ні ТЦК, ні поліції не мають права.

Тому, підкреслив юрист, громадяни мають тут же наголошувати на неправомірність дій членів груп оповіщення територіальних центрів комплектування.

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