Что делать, если ТЦК фотографирует документы – юрист ответил или это законно

Проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото: "Новини Pro"

В ходе проверки документов группы оповещения ТЦК могут фотографировать документы военнообязанных граждан. Этот шаг, по мнению юристов, незаконн, фотографировать чужие документы ни работники ТЦК, ни полицейские не имеют права.

Об этом говорится в материале "Новости.PRO".

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Фотосъемка документов во время проверки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, в котором принимают участие, в частности, группы оповещения территориальных центров комплектования.

Они, в частности, проверяют документы и, как свидетельствуют очевидцы, фотографируют их.

Юристы прокомментировали вопросы военнообязанного гражданина по поводу законности таких шагов сотрудников ТЦК.

Имеют ли полиция и ТЦК право на фотографирование чужих документов

"Вопрос фотографирования Ваших документов во время военного положения полицией или военными никак не урегулирован", — ответил адвокат Юрий Айвазян.

Другой юрист Вячеслав Кирда уверен, что такие действия незаконны — фотографировать чужие документы сотрудники ни ТЦК, ни полиции не имеют права.

Поэтому, подчеркнул юрист, граждане должны тут же подчеркивать неправомерность действий членов групп оповещения территориальных центров комплектования.