Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Имеют ли ТЦК право фотографировать документы и что делать в таком случае — юрист arrow

Имеют ли ТЦК право фотографировать документы и что делать в таком случае — юрист

21 сентября 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Что делать, если ТЦК фотографирует документы – юрист ответил или это законно
Проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото: "Новини Pro"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В ходе проверки документов группы оповещения ТЦК могут фотографировать документы военнообязанных граждан. Этот шаг, по мнению юристов, незаконн, фотографировать чужие документы ни работники ТЦК, ни полицейские не имеют права.

Об этом говорится в материале "Новости.PRO".

Читайте также:

Фотосъемка документов во время проверки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, в котором принимают участие, в частности, группы оповещения территориальных центров комплектования.

Они, в частности, проверяют документы и, как свидетельствуют очевидцы, фотографируют их.

Юристы прокомментировали вопросы военнообязанного гражданина по поводу законности таких шагов сотрудников ТЦК.

Имеют ли полиция и ТЦК право на фотографирование чужих документов

"Вопрос фотографирования Ваших документов во время военного положения полицией или военными никак не урегулирован", — ответил адвокат Юрий Айвазян.

Другой юрист Вячеслав Кирда уверен, что такие действия незаконны — фотографировать чужие документы сотрудники ни ТЦК, ни полиции не имеют права.

Поэтому, подчеркнул юрист, граждане должны тут же подчеркивать неправомерность действий членов групп оповещения территориальных центров комплектования.

Также важные новости дня по теме:

полиция мобилизация документы ТЦК и СП военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:28 Прокуратура опубликовала момент удара по Харькову — какая сейчас ситуация с пострадавшими

03:26 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЭ — какие условия и требования

02:33 Украинцев мобилизуют из-за неправильно оформленной отсрочки — что говорят в ТЦК

02:30 Имеют ли ТЦК право фотографировать документы и что делать в таком случае — юрист

02:12 NAVI из Украины разгромила россиян на Мальте — как прошел четвертьфинал киберсоревнований

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

01:32 Украинец подал в суд на Зеленского из-за отмены выборов —  что решили в Верховном суде

01:19 У некоторых генералов ВСУ нет военного опыта — Максим Жорин объяснил, кто их заменит

00:33 В Харькове растет количество жертв российского обстрела — что известно на данный момент

00:30 Мобилизация офицеров запаса — кого из них ТЦК не имеет права мобилизовать

00:17 Горбунов анонсировал новый украинский фильм "Поезд в 31 декабря"

03:28 Прокуратура опубликовала момент удара по Харькову — какая сейчас ситуация с пострадавшими

03:26 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЭ — какие условия и требования

02:33 Украинцев мобилизуют из-за неправильно оформленной отсрочки — что говорят в ТЦК

02:30 Имеют ли ТЦК право фотографировать документы и что делать в таком случае — юрист

02:12 NAVI из Украины разгромила россиян на Мальте — как прошел четвертьфинал киберсоревнований

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

01:32 Украинец подал в суд на Зеленского из-за отмены выборов —  что решили в Верховном суде

01:19 У некоторых генералов ВСУ нет военного опыта — Максим Жорин объяснил, кто их заменит

00:33 В Харькове растет количество жертв российского обстрела — что известно на данный момент

00:30 Мобилизация офицеров запаса — кого из них ТЦК не имеет права мобилизовать

00:17 Горбунов анонсировал новый украинский фильм "Поезд в 31 декабря"

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации