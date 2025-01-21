Відстрочка від мобілізації - чи має право родич дізнатися результати розгляду заяви про відстрочку

Оформлення відстрочки в ТЦК. Фото: loda.gov.ua

Військовозобов’язаний громадянин може дізнатися про стан розгляду його заяви про відстрочку не самостійно, а через родичів. Для цього в теорії йому достатньо виписати довіреність на близьку людину, частина територіальних центрів комплектування працюють з такими документами.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може отримати інформацію про рішення щодо його відстрочки не він сам, а хтось із родичів.

"Залежить від ТЦК. В принципі, якщо Ви оформите довіреність на родича, то може вийти", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Юрист підкреслив, що деякі територіальні центри комплектування працюють у такому режимі, дозволяючи родичам з довіреністю отримувати подібну інформацію про військовозобов’язаних.

Поспішати не варто

Разом з тим, наголосив Айвазян, не варто поспішати з отриманням цієї інформації через ТЦК.

"Можете ще трошки почекати для початку, можливо, відстрочка з'явиться у "Резерв+" трохи пізніше", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися про те, чи є чинною відстрочка.

Додамо, ми повідомляли про те, що обов'язково має зробити комісія ТЦК при розгляді відстрочки.