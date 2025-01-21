Отсрочка от мобилизации - имеет ли право родственник узнать результаты рассмотрения заявления об отсрочке

Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: loda.gov.ua

Военнообязанный гражданин может узнать о состоянии рассмотрения его заявления об отсрочке не самостоятельно, а через родственников. Для этого в теории ему достаточно выписать доверенность на близкого человека, часть территориальных центров комплектования работают с такими документами.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли получить информацию о решении относительно его отсрочки не он сам, а кто-то из родственников.

"Зависит от ТЦК. В принципе, если Вы оформите доверенность на родственника, то может получиться", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Юрист подчеркнул, что некоторые территориальные центры комплектования работают в таком режиме, позволяя родственникам с доверенностью получать подобную информацию о военнообязанных.

Спешить не стоит

Вместе с тем, подчеркнул Айвазян, не стоит спешить с получением этой информации через ТЦК.

"Можете еще немножко подождать для начала, возможно, отсрочка появится в "Резерв+" чуть позже", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, как узнать о том, действует ли отсрочка.

Далее, мы сообщали о том, что обязательно должна сделать комиссия ТЦК при рассмотрении отсрочки.