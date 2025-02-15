Довідки для ТЦК про склад сімї - які правила та закон

Чоловік з неповнолітніми дітьми. Фото: Freepik

Територіальний центр комплектування не має права вимагати від військовозобов’язаного громадянина довідку про склад сім’ї, навіть у випадку оформлення відстрочки багатодітним батьком. Факт утримання і виховання дітей не засвідчується довідкою про спільне проживання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Довідка про склад сім’ї не потрібна ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що ТЦК вимагає від нього довідку про склад сім’ї. Громадянин поцікавився, чи така вимога є законною.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив у відповіді, що вимагати цей документ у військовозобов’язангого громадянина територіальний центр комплектування не має права.

"Незрозуміло на якій підставі ТЦК вимагає в Вас довідку про склад сім'ї, яка, по-перше скасована ще у 2019 році, а по-друге не передбачена ані нормами статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ані нормами Постанови КМУ №560", — зазначив юрист.

Як довести виховання і утримання дітей

Айвазян також пояснив, чому серед документів, які потрібно надати для оформлення відстрочки від мобілізації, не має бути довідки про склад сім’ї.

"Ваше право на відстрочку підтверджується не спільним місцем проживання з дитиною, а обов'язком щодо виховання останньої, який не залежить від того, чи проживаєте Ви разом із дитиною, чи ні", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи треба завжди брати із собою у разі перевірки ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи подають до ТЦК на роботі.