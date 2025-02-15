Справки для ТЦК о составе семьи - какие правила и закон

Мужчина с несовершеннолетними детьми. Фото: Freepik

Территориальный центр комплектования не имеет права требовать от военнообязанного гражданина справку о составе семьи, даже в случае оформления отсрочки многодетным родителем. Факт содержания и воспитания детей не удостоверяется справкой о совместном проживании.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Справка о составе семьи не нужна ТЦК

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что ТЦК требует от него справку о составе семьи. Гражданин поинтересовался, является ли такое требование законным.

Адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе, что требовать этот документ у военнообязанного гражданина территориальный центр комплектования не имеет права.

"Непонятно на каком основании ТЦК требует у Вас справку о составе семьи, которая, во-первых отменена еще в 2019 году, а во-вторых не предусмотрена ни нормами статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ни нормами Постановления КМУ №560", — отметил юрист.

Как доказать воспитание и содержание детей

Айвазян также объяснил, почему среди документов, которые нужно предоставить для оформления отсрочки от мобилизации, не должно быть справки о составе семьи.

"Ваше право на отсрочку подтверждается не общим местом жительства с ребенком, а обязанностью по воспитанию последнего, которая не зависит от того, проживаете Вы вместе с ребенком или нет", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы надо всегда брать с собой в случае проверки ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы подают в ТЦК на работе.