Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Бронювання в 25 років — чи треба йти в ТЦК

Бронювання в 25 років — чи треба йти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 06:30
Бронювання від мобілізації в 25 років - коли треба йти до ТЦК
25-річні громадяни в ТЦК. Фото: УНІАН

Якщо громадянину виповнилося 25 років і він має на роботі можливість оформлення бронювання від мобілізації, то йому не потрібно іти в ТЦК. Варто дочекатися, коли територіальний центр комплектування сам змінить категорію з "призовника" на "військовозобов’язаного".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Бронювання до 25 років — чи треба пройти ВЛК

До юристів звернувся громадянин, якому невдовзі виповниться 25 років.

Він поцікавився, як йому оформити бронювання в такій ситуації, зокрема, чи потрібно проходити військово-лікарську комісію.

"Можете пройти ВЛК у 24 роки, але це робиться перед підписанням контракту на проходження військової служби", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Щодо того, де проходити у такій ситуації військово-лікарську комісію, юрист наголосив: "ВЛК Ви повинні проходити тільки в ТЦК, у якому перебуваєте на обліку".

Що юристи радять робити 24-річним в очікуванні броні

Айвазян зазначив, що треба робити з бронюванням в очікуванні досягнення мобілізаційного віку.

"Ваш єдиний варіант — чекати, коли ТЦК автоматично, як відбувається у багатьох випадках, переведе Вас у Єдиному державному реєстрі на облік військовозобов'язаних", — наголосив адвокат.

Після цього, підсумував Юрій Айвазян, а також за умови, що громадянин не перебуватиме у розшуку, його зможуть забронювати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна не йти в ТЦК для зняття з розшуку, аби оформити бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право ТЦК оголошувати громадянина у розшук відразу після 25-річчя.

мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації