Бронювання від мобілізації в 25 років - коли треба йти до ТЦК

25-річні громадяни в ТЦК. Фото: УНІАН

Якщо громадянину виповнилося 25 років і він має на роботі можливість оформлення бронювання від мобілізації, то йому не потрібно іти в ТЦК. Варто дочекатися, коли територіальний центр комплектування сам змінить категорію з "призовника" на "військовозобов’язаного".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бронювання до 25 років — чи треба пройти ВЛК

До юристів звернувся громадянин, якому невдовзі виповниться 25 років.

Він поцікавився, як йому оформити бронювання в такій ситуації, зокрема, чи потрібно проходити військово-лікарську комісію.

"Можете пройти ВЛК у 24 роки, але це робиться перед підписанням контракту на проходження військової служби", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Щодо того, де проходити у такій ситуації військово-лікарську комісію, юрист наголосив: "ВЛК Ви повинні проходити тільки в ТЦК, у якому перебуваєте на обліку".

Що юристи радять робити 24-річним в очікуванні броні

Айвазян зазначив, що треба робити з бронюванням в очікуванні досягнення мобілізаційного віку.

"Ваш єдиний варіант — чекати, коли ТЦК автоматично, як відбувається у багатьох випадках, переведе Вас у Єдиному державному реєстрі на облік військовозобов'язаних", — наголосив адвокат.

Після цього, підсумував Юрій Айвазян, а також за умови, що громадянин не перебуватиме у розшуку, його зможуть забронювати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна не йти в ТЦК для зняття з розшуку, аби оформити бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право ТЦК оголошувати громадянина у розшук відразу після 25-річчя.