Бронирование от мобилизации в 25 лет - когда надо идти в ТЦК

25-летние граждане в ТЦК. Фото: УНІАН

Если гражданину исполнилось 25 лет и он имеет на работе возможность оформления бронирования от мобилизации, то ему не нужно идти в ТЦК. Стоит дождаться, когда территориальный центр комплектования сам изменит категорию с "призывника" на "военнообязанного".

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бронирование до 25 лет — надо ли пройти ВВК

К юристам обратился гражданин, которому вскоре исполнится 25 лет.

Он поинтересовался, как ему оформить бронирование в такой ситуации, в частности, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию.

"Можете пройти ВВК в 24 года, но это делается перед подписанием контракта на прохождение военной службы", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Относительно того, где проходить в такой ситуации военно-врачебную комиссию, юрист отметил: "ВВК Вы должны проходить только в ТЦК, в котором состоите на учете".

Что юристы советуют делать 24-летним в ожидании брони

Айвазян отметил, что надо делать с бронированием в ожидании достижения мобилизационного возраста.

"Ваш единственный вариант — ждать, когда ТЦК автоматически, как происходит во многих случаях, переведет Вас в Едином государственном реестре на учет военнообязанных", — отметил адвокат.

После этого, подытожил Юрий Айвазян, а также при условии, что гражданин не будет находиться в розыске, его смогут забронировать.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли не идти в ТЦК для снятия с розыска, чтобы оформить бронирование.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право ТЦК объявлять гражданина в розыск сразу после 25-летия.