Бойова повістка ТЦК після відстрочки - коли це можливо

Громадянин з бойовою повісткою. Фото: УНІАН

Для того, аби бути мобілізованим до ЗСУ, військовозобов’язаний громадянин спочатку має пройти військово-лікарську комісію. Тому вручення бойової повістки відразу після дати завершення дії відстрочки від мобілізації є нереалістичним сценарієм.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація відразу після завершення відстрочки

Під час відстрочки військовозобов’язаний громадянин не може бути мобілізований до лав Збройних сил України.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть йому вручити бойову повістку (мобілізаційне розпорядження) відразу після завершення дії відстрочки від мобілізації.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що такий варіант розвитку подій не є реалістичним.

Що треба зробити до отримання бойової повістки

"Вам не можуть вручити мобілізаційне розпорядження ані особисто за адресою Вашого проживання, ані шляхом направлення рекомендованого листа, ані при зустрічі із групою оповіщення", — підкреслив Айвазян, нагадавши, що бойова повістка вручається тільки у приміщенні ТЦК під особистий підпис.

Крім того, додав юрист, бойова повістка вручається "на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору".

Тобто для початку військовозобов’язаний громадянин має пройти військово-лікарську комісію, на яку буде витрачено деякий час.

Тож відразу після завершення відстрочки мобілізувати громадянина неможливо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке мобілізаційне розпорядження і чим воно відрізняється від звичайної повістки.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК вручити бойову повістку відразу після завершення процесу проходження військово-лікарської комісії.