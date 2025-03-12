Боевая повестка ТЦК после отсрочки — когда это возможно

Гражданин с боевой повесткой. Фото: УНІАН

Для того, чтобы быть мобилизованным в ВСУ, военнообязанный гражданин сначала должен пройти военно-врачебную комиссию. Поэтому вручение боевой повестки сразу после даты завершения действия отсрочки от мобилизации является нереалистичным сценарием.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация сразу после завершения отсрочки

Во время отсрочки военнообязанный гражданин не может быть мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли ему вручить боевую повестку (мобилизационное распоряжение) сразу после завершения действия отсрочки от мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что такой вариант развития событий не является реалистичным.

Что нужно сделать до получения боевой повестки

"Вам не могут вручить мобилизационное распоряжение ни лично по адресу Вашего проживания, ни путем направления заказного письма, ни при встрече с группой оповещения", — подчеркнул Айвазян, напомнив, что боевая повестка вручается только в помещении ТЦК под личную подпись.

Кроме того, добавил юрист, боевая повестка вручается "на основе результатов проведения медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора".

То есть для начала военнообязанный гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию, на которую будет потрачено некоторое время.

Поэтому сразу после завершения отсрочки мобилизовать гражданина невозможно.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое мобилизационное распоряжение и чем оно отличается от обычной повестки.

Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК вручить боевую повестку сразу после завершения процесса прохождения военно-врачебной комиссии.