Навіть якщо під бойовою повісткою немає підпису призовника, то її все одно можуть визнати врученою

Перевірка документів у військовозобов'язаних в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Військовозобов'язаним чоловікам під час воєнного стану та загальної мобілізації видається бойова повістка у ТЦК, якщо вони визнані придатними до військової служби. Для того, щоб повістку вважали належно врученою, існує низка умов.

Про ці нюанси інформують адвокати порталу Юристи.UA.

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Коли бойова повістка вважається врученою

Експерти з права нагадують, що повістки видаються ТЦК і СП або іншими уповноваженими структурами. Вони містять розпорядження про подальше направлення особи до навчального центру, звідки людина потім буде відправлена до бойового підрозділу.

За словами юриста Юрія Айвазяна, повістку вважають врученою у випадку її особистого вручення військовозобов'язаному в ТЦК, Центральному управлінні чи регіональних органах СБУ, або відповідному підрозділі розвідувальних органів.

Наявність підпису військовозобов'язаного на повістці є бажаною, однак відсутність підпису не виключає можливості її вручення. Як зазначив юрист Євген Лошаков, ключовим фактором є наявність доказів вручення. До таких доказів належать: акт про відмову від підписання повістки, відеозапис моменту вручення або підтвердження отримання повістки з Укрпошти.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити виключеному з військового обліку, якого поновили на обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має взагалі ТЦК право повертати на військовий облік раніше виключених.