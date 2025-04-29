Даже если под боевой повесткой нет подписи призывника, то ее все равно могут признать врученной

Проверка документов у военнообязанных в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Военнообязанным мужчинам во время военного положения и всеобщей мобилизации выдается боевая повестка в ТЦК, если они признаны годными к военной службе. Для того чтобы повестку считали надлежащим образом врученной, существует ряд условий.

Об этих нюансах информируют адвокаты портала Юристи.UA.

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Когда боевая повестка считается врученной

Эксперты по праву напоминают, что повестки выдаются ТЦК и СП или другими уполномоченными структурами. Они содержат распоряжение о дальнейшем направлении лица в учебный центр, откуда человек затем будет отправлен в боевое подразделение.

По словам юриста Юрия Айвазяна, повестка считается врученной в случае ее личного вручения военнообязанному в ТЦК, Центральном управлении или региональных органах СБУ, или соответствующем подразделении разведывательных органов.

Наличие подписи военнообязанного на повестке является желательным, однако отсутствие подписи не исключает возможности ее вручения. Как отметил юрист Евгений Лошаков, ключевым фактором является наличие доказательств вручения. К таким доказательствам относятся: акт об отказе от подписания повестки, видеозапись момента вручения или подтверждение получения повестки из Укрпочты.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать исключенному с воинского учета, которого восстановили на учете.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли вообще ТЦК право возвращать на воинский учет ранее исключенных.