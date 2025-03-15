Бойові повістки після відстрочки - ми може ТЦК видавати повістки наперед

Громадянин з повісткою в ТЦК. Фото: УНІАН

Територіальний центр комплектування не може надіслати громадянину мобілізаційне розпорядження наперед. Бо для вручення бойової повістки потрібно мати актуальний стан придатності громадянина до військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бойова повістка відразу після відстрочки

У багатьох українських громадян, які мають відстрочку від мобілізації, виникає питання — чи не можуть у територіальному центрі комплектування направити їм бойову повістку (мобілізаційне розпорядження) наперед, на дату відразу після завершення відстрочки.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив у відповіді, що такий крок є неможливим з боку ТЦК, і пояснив, чому саме це неможливо.

Чому неможливо вручити мобілізаційне розпорядження наперед

"Мобілізаційне розпорядження можуть видати після проходження ВЛК та професійно-психологічного відбору. Крім того, ТЦК має право видати бойову повістку військовозобов'язаному, який підлягає призову та не має права на відстрочку", — наголосив Айвазян.

Оскільки ж у ТЦК не можуть знати, чи підлягатиме призову той чи інший військовозобов’язаний громадянин у момент завершення відстрочки, то і вручення бойової повістки відразу після закінчення терміну дії відстрочки неможливе.

Для того, аби вручити мобілізаційне розпорядження, потрібно спочатку отримати актуальний стан придатності громадянина до військової служби — що відбувається за результатами військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як саме вручають бойову повістку.

Додамо, ми повідомляли про те, чим бойова повістка відрізняється від звичайної.