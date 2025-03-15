Боевые повестки после отсрочки - мы может ТЦК выдавать повестки наперед

Гражданин с повесткой в ТЦК. Фото: УНІАН

Территориальный центр комплектования не может прислать гражданину мобилизационное распоряжение заранее. Потому что для вручения боевой повестки нужно иметь актуальное состояние пригодности гражданина к военной службе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Боевая повестка сразу после отсрочки

У многих украинских граждан, которые имеют отсрочку от мобилизации, возникает вопрос — не могут ли в территориальном центре комплектования направить им боевую повестку (мобилизационное распоряжение) наперед, на дату сразу после завершения отсрочки.

Адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе, что такой шаг невозможен со стороны ТЦК, и объяснил, почему именно это невозможно.

Почему невозможно вручить мобилизационное распоряжение заранее

"Мобилизационное распоряжение могут выдать после прохождения ВВК и профессионально-психологического отбора. Кроме того, ТЦК имеет право выдать боевую повестку военнообязанному, который подлежит призыву и не имеет права на отсрочку", — отметил Айвазян.

Поскольку в ТЦК не могут знать, будет ли подлежать призыву тот или иной военнообязанный гражданин в момент завершения отсрочки, то и вручение боевой повестки сразу после окончания срока действия отсрочки невозможно.

Для того, чтобы вручить мобилизационное распоряжение, нужно сначала получить актуальное состояние годности гражданина к военной службе — что происходит по результатам военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы ранее писали о том, как именно вручают боевую повестку.

Добавим, мы сообщали о том, чем боевая повестка отличается от обычной.