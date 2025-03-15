Боевые повестки после отсрочки - мы может ТЦК выдавать повестки наперед

Боевая повестка наперед — имеет ли ТЦК такое право
Территориальный центр комплектования не может прислать гражданину мобилизационное распоряжение заранее. Потому что для вручения боевой повестки нужно иметь актуальное состояние пригодности гражданина к военной службе.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Боевая повестка сразу после отсрочки
У многих украинских граждан, которые имеют отсрочку от мобилизации, возникает вопрос — не могут ли в территориальном центре комплектования направить им боевую повестку (мобилизационное распоряжение) наперед, на дату сразу после завершения отсрочки.
Адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе, что такой шаг невозможен со стороны ТЦК, и объяснил, почему именно это невозможно.
Почему невозможно вручить мобилизационное распоряжение заранее
"Мобилизационное распоряжение могут выдать после прохождения ВВК и профессионально-психологического отбора. Кроме того, ТЦК имеет право выдать боевую повестку военнообязанному, который подлежит призыву и не имеет права на отсрочку", — отметил Айвазян.
Поскольку в ТЦК не могут знать, будет ли подлежать призыву тот или иной военнообязанный гражданин в момент завершения отсрочки, то и вручение боевой повестки сразу после окончания срока действия отсрочки невозможно.
Для того, чтобы вручить мобилизационное распоряжение, нужно сначала получить актуальное состояние годности гражданина к военной службе — что происходит по результатам военно-врачебной комиссии.
Напомним, мы ранее писали о том, как именно вручают боевую повестку.
Добавим, мы сообщали о том, чем боевая повестка отличается от обычной.
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