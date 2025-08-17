Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Блокпости ТЦК і мобілізація спричинили брак водіїв маршруток

Блокпости ТЦК і мобілізація спричинили брак водіїв маршруток

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 04:30
Мобілізація та блокпости призвели до браку водіїв у Києві та на Київщині
Водій маршрутки: Фото ілюстративне: Nina Lischuk/Facebook

У Києві та на Київщині бракує водіїв маршруток. Ситуація погіршується щомісяця, адже багатьох керманичів мобілізували, а на їхні місця ніхто не приходить.

Про це в коментарі УНН повідомив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

Реклама
Читайте також:

Дефіцит водіїв через мобілізацію

Водіїв, які не є жителями столиці чи Київщини, 90%. Через мобілізаційні заходи вони бояться приїжджати до Києва чи Київщини на роботу, аби не натрапити на блокпости ТЦК і поліцейських, які є на багатьох в'їздах і виїздах до населених пунктів.

За словами Мойсеєнка, проблема із бронюванням водіїв лишається невирішеною, а нових кадрів немає.

"Ситуація погіршується кожного місяця. Замість водіїв, яких мобілізували, ніхто не приходить", — заявив очільник Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Нагадаємо, повістку, яку ТЦК надіслали поштою, іноді можна оскаржити в суді. Якщо військовозобов'язаний понад рік не проходив ВЛК, вручати повістку не мають права.

Раніше юрист Сергій Богун зазначив, що в розшуку ТЦК можуть перебувати навіть ті, хто має відстрочку. Таких людей можуть затримати й доставити до військкомату, але відпустять, оскільки наявність відстрочки звільняє від військового призову.

військовий призов маршрутки мобілізація водії військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації