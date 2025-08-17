Мобілізація та блокпости призвели до браку водіїв у Києві та на Київщині

Водій маршрутки: Фото ілюстративне: Nina Lischuk/Facebook

У Києві та на Київщині бракує водіїв маршруток. Ситуація погіршується щомісяця, адже багатьох керманичів мобілізували, а на їхні місця ніхто не приходить.

Про це в коментарі УНН повідомив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

Дефіцит водіїв через мобілізацію

Водіїв, які не є жителями столиці чи Київщини, 90%. Через мобілізаційні заходи вони бояться приїжджати до Києва чи Київщини на роботу, аби не натрапити на блокпости ТЦК і поліцейських, які є на багатьох в'їздах і виїздах до населених пунктів.

За словами Мойсеєнка, проблема із бронюванням водіїв лишається невирішеною, а нових кадрів немає.

"Ситуація погіршується кожного місяця. Замість водіїв, яких мобілізували, ніхто не приходить", — заявив очільник Асоціації перевізників Києва та Київської області.

