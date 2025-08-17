Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Повістки поштою — коли лист від ТЦК можна оскаржити в суді

Повістки поштою — коли лист від ТЦК можна оскаржити в суді

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 01:30
Повістки поштою — коли лист від ТЦК вважається неправомірним
Повістка в поштовій скринці. Фото ілюстративне: vsn.ua

ТЦК та СП можуть надсилати військовозобов'язаним повістки поштою. Громадянам, які ігнорують такі листи, загрожує кримінальна відповідальність, але є випадки, коли повістку можна оскаржити в суді.

Про це повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко.

Реклама
Читайте також:
Відповідь адвокатки
Скриншот повідомлення Дар'ї Тарасенко

Коли повістку від ТЦК та СП можна оскаржити

Правознавиця зазначила, що в умовах воєнного стану висновок ВЛК діє впродовж року. Якщо військовозобов'язаний востаннє проходив медичну комісію понад рік тому або не проходив її взагалі, тобто інформації щодо його придатності чи непридатності немає, повістка втрачає юридичну силу.

"Якщо пройшло півтора року, немає інформації про придатність до служби, а тому й мобілізація неможлива, доки не пройдена ВЛК", — зазначила Дар'я Тарасенко.

Раніше адвокат Ярослав Хлівний  заявив, що за ігнорування бойової повістки військовозобов'язані можуть потрапити до в'язниці. Термін ув'язнення становитиме до п'яти років.

Також ми повідомляли, що працівникам підприємств можуть вручати повістки безпосередньо на робочому місці. За ігнорування цього документа передбачається штраф.

пошта мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації