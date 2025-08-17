Повістки поштою — коли лист від ТЦК вважається неправомірним

Повістка в поштовій скринці. Фото ілюстративне: vsn.ua

ТЦК та СП можуть надсилати військовозобов'язаним повістки поштою. Громадянам, які ігнорують такі листи, загрожує кримінальна відповідальність, але є випадки, коли повістку можна оскаржити в суді.

Про це повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко.

Коли повістку від ТЦК та СП можна оскаржити

Правознавиця зазначила, що в умовах воєнного стану висновок ВЛК діє впродовж року. Якщо військовозобов'язаний востаннє проходив медичну комісію понад рік тому або не проходив її взагалі, тобто інформації щодо його придатності чи непридатності немає, повістка втрачає юридичну силу.

"Якщо пройшло півтора року, немає інформації про придатність до служби, а тому й мобілізація неможлива, доки не пройдена ВЛК", — зазначила Дар'я Тарасенко.

Раніше адвокат Ярослав Хлівний заявив, що за ігнорування бойової повістки військовозобов'язані можуть потрапити до в'язниці. Термін ув'язнення становитиме до п'яти років.

Також ми повідомляли, що працівникам підприємств можуть вручати повістки безпосередньо на робочому місці. За ігнорування цього документа передбачається штраф.