Повестки по почте — когда письмо от ТЦК считается неправомерным

Повестки по почте — когда письмо от ТЦК можно обжаловать в суде
ТЦК и СП могут отправлять военнообязанным повестки по почте. Гражданам, которые игнорируют такие письма, грозит уголовная ответственность, но есть случаи, когда повестку можно обжаловать в суде.
Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко.
Когда повестку от ТЦК и СП можно обжаловать
Правовед отметила, что в условиях военного положения заключение ВВК действует в течение года. Если военнообязанный в последний раз проходил медицинскую комиссию более года назад или не проходил ее вообще, то есть информации о его пригодности или непригодности нет, повестка теряет юридическую силу.
"Если прошло полтора года, нет информации о пригодности к службе, а потому и мобилизация невозможна, пока не пройдена ВВК", — отметила Дарья Тарасенко.
Ранее адвокат Ярослав Хливный заявил, что за игнорирование боевой повестки военнообязанные могут попасть в тюрьму. Срок заключения будет составлять до пяти лет.
Также мы сообщали, что работникам предприятий могут вручать повестки непосредственно на рабочем месте. За игнорирование этого документа предусматривается штраф.
