Главная ТЦК Повестки по почте — когда письмо от ТЦК можно обжаловать в суде

Повестки по почте — когда письмо от ТЦК можно обжаловать в суде

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 01:30
Повестки по почте — когда письмо от ТЦК считается неправомерным
Повестка в почтовом ящике. Фото иллюстративное: vsn.ua

ТЦК и СП могут отправлять военнообязанным повестки по почте. Гражданам, которые игнорируют такие письма, грозит уголовная ответственность, но есть случаи, когда повестку можно обжаловать в суде.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко.

Читайте также:
Ответ адвоката
Скриншот сообщения Дарьи Тарасенко

Когда повестку от ТЦК и СП можно обжаловать

Правовед отметила, что в условиях военного положения заключение ВВК действует в течение года. Если военнообязанный в последний раз проходил медицинскую комиссию более года назад или не проходил ее вообще, то есть информации о его пригодности или непригодности нет, повестка теряет юридическую силу.

"Если прошло полтора года, нет информации о пригодности к службе, а потому и мобилизация невозможна, пока не пройдена ВВК", — отметила Дарья Тарасенко.

Ранее адвокат Ярослав Хливный заявил, что за игнорирование боевой повестки военнообязанные могут попасть в тюрьму. Срок заключения будет составлять до пяти лет.

Также мы сообщали, что работникам предприятий могут вручать повестки непосредственно на рабочем месте. За игнорирование этого документа предусматривается штраф.

почта мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
