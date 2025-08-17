Повестки по почте — когда письмо от ТЦК считается неправомерным

Повестка в почтовом ящике. Фото иллюстративное: vsn.ua

ТЦК и СП могут отправлять военнообязанным повестки по почте. Гражданам, которые игнорируют такие письма, грозит уголовная ответственность, но есть случаи, когда повестку можно обжаловать в суде.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко.

Скриншот сообщения Дарьи Тарасенко

Когда повестку от ТЦК и СП можно обжаловать

Правовед отметила, что в условиях военного положения заключение ВВК действует в течение года. Если военнообязанный в последний раз проходил медицинскую комиссию более года назад или не проходил ее вообще, то есть информации о его пригодности или непригодности нет, повестка теряет юридическую силу.

"Если прошло полтора года, нет информации о пригодности к службе, а потому и мобилизация невозможна, пока не пройдена ВВК", — отметила Дарья Тарасенко.

Ранее адвокат Ярослав Хливный заявил, что за игнорирование боевой повестки военнообязанные могут попасть в тюрьму. Срок заключения будет составлять до пяти лет.

Также мы сообщали, что работникам предприятий могут вручать повестки непосредственно на рабочем месте. За игнорирование этого документа предусматривается штраф.