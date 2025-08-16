Відстрочка від мобілізації - чи може ТЦК затримати громадянина з відстрочкою

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Якщо громадянин, який має чинну відстрочку від мобілізації, перебуває в розшуку ТЦК, його можуть затримати під час перевірки документів. Але з мобілізацією та штрафом за порушення військового обліку, яке і спричинило оголошення у розшук, ситуація є неоднозначною.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Реклама

Читайте також:

Затримання з відстрочкою

До юристів звернувся громадянин, який одночасно має оформлену і чинну відстрочку, а також перебуває у розшуку через неявку за повісткою.

Чоловік поцікавився, чи можуть його затримати під час перевірки на блокпосту територіального центру комплектування.

"Вас можуть затримати та доставити до ТЦК та СП", — запевнив громадянина у відповіді юрист Сергій Богун.

Мобілізація і штраф — чи можливі вони

Юрист пояснив, що буде відбуватиметься далі.

Мобілізувати такого громадянина в ТЦК не мають права.

"Оскільки ви маєте відстрочку, потім повинні відпустити", — наголосив Богун.

Ситуація зі штрафом відрізняється від кейсу з мобілізацією.

"Щодо адміністративного штрафу — не все так однозначно. Все буде індивідуально", — пояснив Сергій Богун.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законним є затримання громадянина ТЦК під час проходження ним ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, як діяти під час незаконного затримання групою оповіщення ТЦК.