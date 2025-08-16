Відео
Головна ТЦК Коли людину з відстрочкою може затримати ТЦК

Коли людину з відстрочкою може затримати ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 06:30
Відстрочка від мобілізації - чи може ТЦК затримати громадянина з відстрочкою
Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Якщо громадянин, який має чинну відстрочку від мобілізації, перебуває в розшуку ТЦК, його можуть затримати під час перевірки документів. Але з мобілізацією та штрафом за порушення військового обліку, яке і спричинило оголошення у розшук, ситуація є неоднозначною.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Читайте також:

Затримання з відстрочкою

До юристів звернувся громадянин, який одночасно має оформлену і чинну відстрочку, а також перебуває у розшуку через неявку за повісткою.

Чоловік поцікавився, чи можуть його затримати під час перевірки на блокпосту територіального центру комплектування.

"Вас можуть затримати та доставити до ТЦК та СП", — запевнив громадянина у відповіді юрист Сергій Богун.

Мобілізація і штраф — чи можливі вони

Юрист пояснив, що буде відбуватиметься далі.

Мобілізувати такого громадянина в ТЦК не мають права.

"Оскільки ви маєте відстрочку, потім повинні відпустити", — наголосив Богун.

Ситуація зі штрафом відрізняється від кейсу з мобілізацією.

"Щодо адміністративного штрафу — не все так однозначно. Все буде індивідуально", — пояснив Сергій Богун.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законним є затримання громадянина ТЦК під час проходження ним ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, як діяти під час незаконного затримання групою оповіщення ТЦК.

штраф військовий облік мобілізація відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
