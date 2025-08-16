Відстрочка від мобілізації - чи може ТЦК затримати громадянина з відстрочкою

Коли людину з відстрочкою може затримати ТЦК
Якщо громадянин, який має чинну відстрочку від мобілізації, перебуває в розшуку ТЦК, його можуть затримати під час перевірки документів. Але з мобілізацією та штрафом за порушення військового обліку, яке і спричинило оголошення у розшук, ситуація є неоднозначною.
Затримання з відстрочкою
До юристів звернувся громадянин, який одночасно має оформлену і чинну відстрочку, а також перебуває у розшуку через неявку за повісткою.
Чоловік поцікавився, чи можуть його затримати під час перевірки на блокпосту територіального центру комплектування.
"Вас можуть затримати та доставити до ТЦК та СП", — запевнив громадянина у відповіді юрист Сергій Богун.
Мобілізація і штраф — чи можливі вони
Юрист пояснив, що буде відбуватиметься далі.
Мобілізувати такого громадянина в ТЦК не мають права.
"Оскільки ви маєте відстрочку, потім повинні відпустити", — наголосив Богун.
Ситуація зі штрафом відрізняється від кейсу з мобілізацією.
"Щодо адміністративного штрафу — не все так однозначно. Все буде індивідуально", — пояснив Сергій Богун.
