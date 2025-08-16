Видео
Главная ТЦК Когда человека с отсрочкой может задержать ТЦК

Когда человека с отсрочкой может задержать ТЦК

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 06:30
Отсрочка от мобилизации - может ли ТЦК задержать гражданина с отсрочкой
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Если гражданин, имеющий действующую отсрочку от мобилизации, находится в розыске ТЦК, его могут задержать при проверке документов. Но с мобилизацией и штрафом за нарушение воинского учета, которое и повлекло объявление в розыск, ситуация неоднозначна.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

Читайте также:

Задержание с отсрочкой

К юристам обратился гражданин, который одновременно имеет оформленную и действующую отсрочку, а также находится в розыске из-за неявки по повестке.

Мужчина поинтересовался, могут ли его задержать во время проверки на блокпосту территориального центра комплектования.

"Вас могут задержать и доставить в ТЦК и СП", — заверил гражданина в ответе юрист Сергей Богун.

Мобилизация и штраф — возможны ли они

Юрист объяснил, что будет происходить дальше.

Мобилизовать такого гражданина в ТЦК не имеют права.

"Поскольку вы имеете отсрочку, потом должны отпустить", — подчеркнул Богун.

Ситуация со штрафом отличается от кейса с мобилизацией.

"Относительно административного штрафа — не все так однозначно. Все будет индивидуально", — пояснил Сергей Богун.

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли задержание гражданина ТЦК во время прохождения им ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, как действовать во время незаконного задержания группой оповещения ТЦК.

штраф военный учет мобилизация отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
