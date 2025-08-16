Отсрочка от мобилизации - может ли ТЦК задержать гражданина с отсрочкой

Когда человека с отсрочкой может задержать ТЦК
Если гражданин, имеющий действующую отсрочку от мобилизации, находится в розыске ТЦК, его могут задержать при проверке документов. Но с мобилизацией и штрафом за нарушение воинского учета, которое и повлекло объявление в розыск, ситуация неоднозначна.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.
Задержание с отсрочкой
К юристам обратился гражданин, который одновременно имеет оформленную и действующую отсрочку, а также находится в розыске из-за неявки по повестке.
Мужчина поинтересовался, могут ли его задержать во время проверки на блокпосту территориального центра комплектования.
"Вас могут задержать и доставить в ТЦК и СП", — заверил гражданина в ответе юрист Сергей Богун.
Мобилизация и штраф — возможны ли они
Юрист объяснил, что будет происходить дальше.
Мобилизовать такого гражданина в ТЦК не имеют права.
"Поскольку вы имеете отсрочку, потом должны отпустить", — подчеркнул Богун.
Ситуация со штрафом отличается от кейса с мобилизацией.
"Относительно административного штрафа — не все так однозначно. Все будет индивидуально", — пояснил Сергей Богун.
