Главная ТЦК Блокпосты ТЦК и мобилизация вызвали нехватку водителей маршруток

Дата публикации 17 августа 2025 04:30
Мобилизация и блокпосты привели к нехватке водителей в Киеве и Киевской области
Водитель маршрутки: Фото иллюстративное: Nina Lischuk/Facebook

В Киеве и Киевской области не хватает водителей маршруток. Ситуация ухудшается ежемесячно, ведь многих руководителей мобилизовали, а на их места никто не приходит.

Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

Дефицит водителей из-за мобилизации

Водителей, которые не являются жителями столицы или Киевщины, 90%. Из-за мобилизационных мероприятий они боятся приезжать в Киев или Киевскую область на работу, чтобы не наткнуться на блокпосты ТЦК и полицейских, которые есть на многих въездах и выездах в населенные пункты.

По словам Моисеенко, проблема с бронированием водителей остается нерешенной, а новых кадров нет.

"Ситуация ухудшается с каждым месяцем. Вместо водителей, которых мобилизовали, никто не приходит", — заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Напомним, повестку, которую ТЦК прислали по почте, иногда можно обжаловать в суде. Если военнообязанный более года не проходил ВВК, вручать повестку не имеют права.

Ранее юрист Сергей Богун отметил, что в розыске ТЦК могут находиться даже те, кто имеет отсрочку. Таких людей могут задержать и доставить в военкомат, но отпустят, поскольку наличие отсрочки освобождает от военного призыва.

военный призыв маршрутки мобилизация водители военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
