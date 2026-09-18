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Головна ТЦК Без візиту до ТЦК та СП: кого автоматично виключають з обліку

Без візиту до ТЦК та СП: кого автоматично виключають з обліку

Ua ru
18 вересня 2026 08:30
Військових автоматично виключатимуть з обліку після досягнення граничного віку
Виключений з обліку чоловік. Фото ілюстративне: legalist.com.ua

Військовозобов'язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть з військового обліку в реєстрі "Оберіг". Особисто звертатися до ТЦК для цього не треба. Після зміни статусу сповіщення надійде в "Резерв+" — у застосунку з'явиться відповідна позначка.

Про 13 вересня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Коли відбувається автоматичне виключення

Для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік перебування в запасі — 60 років, а для людей зі званням вищого офіцерського складу — 65 років.

Реєстр "Оберіг" щодня перевіряє дату народження та військове звання. Якщо людина досягла граничного віку, а в реєстрі є необхідні дані, її автоматично виключають з військового обліку.

Чинна відстрочка або бронювання після цього скасовуються, оскільки в них більше немає потреби.

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Про зміну статусу надійде сповіщення в "Резерв+". Після цього потрібно оновити військово-обліковий документ у застосунку. У "Резерв ID" з'явиться статус "Виключений".

Якщо після досягнення чоловіком граничного віку статус не змінився, потрібно повторно авторизуватися в "Резерв+" та оновити документ.

У випадках, коли навіть після таких дій статус залишається незмінним, варто звернутися до ТЦК та СП, щоб перевірити, чи правильно зазначили в реєстрі дату народження та військове звання.

Водночас автоматичне виключення з військового обліку не скасовує порушень, які зафіксували до досягнення граничного віку. Такі питання потрібно врегулювати окремо.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що потрапити до обраного військового підрозділу можуть лише ті, хто отримав письмову згоду від командира. Йдеться про рекомендаційний лист. Такий документ видають лише тим, хто успішно пройшов співбесіди, психологічну перевірку і тести на фізичну підготовку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Uristy.UA писав, що помилка в повістці — не є підставою для звільнення від військового обліку. Навіть якщо на бланку перекреслена дата або немає чіткої печатки, військовозобов'язаний має прибути за викликом до ТЦК та СП. Ігнорування повістки є порушенням.

армія військкомат військовий облік ТЦК та СП військовослужбовці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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