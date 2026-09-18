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Без посещения ТЦК и СП: кого автоматически исключают из учета

Ua ru
18 сентября 2026 08:30
Военнослужащих будут автоматически снимать с учета по достижении предельного возраста
Исключенный с учета мужчина. Фото иллюстративное: legalist.com.ua

Военнообязанных и резервистов, достигших предельного возраста пребывания в запасе, будут автоматически исключать из воинского учета в реестре "Оберег". Лично обращаться в ТЦК для этого не нужно. После изменения статуса уведомление поступит в "Резерв+" — в приложении появится соответствующая отметка.

Об этом 13 сентября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Когда происходит автоматическое исключение

Для большинства военнообязанных и резервистов предельный возраст пребывания в запасе — 60 лет, а для лиц с званием высшего офицерского состава — 65 лет.

Реестр "Оберег" ежедневно проверяет дату рождения и воинское звание. Если человек достиг предельного возраста, а в реестре есть необходимые данные, его автоматически исключают из воинского учета.

Действующая отсрочка или бронирование после этого отменяются, поскольку в них больше нет необходимости.

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Об изменении статуса поступит уведомление в "Резерв+". После этого необходимо обновить военно-учетный документ в приложении. В "Резерв ID" появится статус "Исключен".

Если после достижения мужчиной предельного возраста статус не изменился, необходимо повторно авторизоваться в "Резерв+" и обновить документ.

В случаях, когда даже после таких действий статус остается неизменным, стоит обратиться в ТЦК и СП, чтобы проверить, правильно ли указаны в реестре дата рождения и воинское звание.

В то же время автоматическое исключение из воинского учета не снимает нарушений, зафиксированных до достижения предельного возраста. Такие вопросы необходимо урегулировать отдельно.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщало, что попасть в выбранное воинское подразделение могут только те, кто получил письменное согласие от командира. Речь идет о рекомендательном письме. Такой документ выдают только тем, кто успешно прошел собеседования, психологическую проверку и тесты на физическую подготовку.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Uristy.UA писал, что ошибка в повестке не является основанием для освобождения от воинского учета. Даже если на бланке зачеркнута дата или отсутствует четкая печать, военнообязанный должен явиться по вызову в ТЦК и СП. Игнорирование повестки является нарушением.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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