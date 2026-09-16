Термін дії рекомендаційного листа від командира військової частини

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Чернівецький ОТЦК та СП

Аби гарантовано потрапити до обраного військового підрозділу, кандидату необхідна офіційна письмова згода від його командира. Це рекомендаційний лист або як його ще називають "відношення". Отримати цей документ можна лише після успішного проходження співбесіди, тестів на фізичну підготовку та психологічної перевірки.

Яку цінність має рекомендаційний лист та як його оформити пояснили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Шлях до бажаної посади у війську — які є етапи відбору

Офіційна згода військової частини взяти людину на конкретну вакансію оформлюється у вигляді рекомендаційного листа, який ще називають "відношенням". Наявність такого паперу підтверджує готовність підрозділу зарахувати рекрута до свого штату.

Проте документ не видають просто за фактом звернення. Спочатку громадянин має сконтактувати з представниками бажаної частини. Він може це зробити самостійно або через спеціаліста з рекрутингу.

Далі на кандидата чекають три обов'язкові етапи: фахова співбесіда, перевірка рівня фізичної підготовки та психолого-діагностичне тестування. Швидкість отримання згоди залежить виключно від того, наскільки швидко майбутній боєць впорається з цими випробуваннями та узгодить майбутню посаду.

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Зміст рекомендаційного листа та терміни його дії

Коли всі деталі погоджено, командир або начальник підрозділу підписує "відношення". Цей документ має чітку структуру. У ньому обов'язково вказують номер і повну назву військової частини, а також вичерпні дані рекрута: ідентифікаційну інформацію, прізвище, ім'я, по батькові та дату народження.

Крім того, лист фіксує військову спеціальність, назву погодженої посади та формат майбутньої служби, зокрема важливо вказати чи це буде переведення, контракт, або ж мобілізація добровольцем.

Тим, хто планує служити за контрактом, важливо пам'ятати, що документ залишається чинним лише протягом одного місяця. Якщо за цей проміжок часу кандидат не встигне надати його рекрутерам або до ТЦК та СП, лист анулюється, і всю процедуру погодження доведеться запускати наново.

Вплив на розподіл та нюанси для добровольців

Процедура дещо відрізняється для тих, хто йде до війська як мобілізований доброволець. Для них ключовим документом є безпосереднє направлення на проходження військово-лікарської комісії, яке виписує командир.

Рекомендаційний лист у цьому випадку слугує лише додатковим підтвердженням і не є критично обов'язковим. У будь-якому разі наявність "відношення" під час візиту до центру рекрутингу або військкомату суттєво підвищує ймовірність того, що людина потрапить саме в той колектив, де пройшла відбір.

Проте варто розуміти, що "залізної" гарантії документ не дає, адже під час фінального розподілу новобранців ТЦК насамперед керується поточними потребами комплектування армії.

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