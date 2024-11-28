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Батько затриманого хлопця увірвався з ножем в ТЦК у Кривому Розі

28 листопада 2024 11:20
Ольга Антоновська - редактор
Погрожував військовим — у Кривому Розі чоловік ввірвався на територію ТЦК
Чоловік вривається на територію ТЦК та СП у Кривому Розі. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

На територію ТЦК та СП у Кривому Розі увірвався чоловік з ножем в руках та погрожував військовослужбовцям. Раніше його сина затримали працівники поліції та доставили то центру комплектування.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпропетровського обласного ТЦК та СП у середу, 28 листопада.

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Як зазначили в ТЦК, причиною протиправної поведінки чоловіка стала "неадекватна емоційна реакція на затримання представниками Національної поліції та доставлення до РТЦК та СП його сина". Відомо, що чоловік порушив норми законодавства про мобілізацію.

"В умовах дії правового режиму воєнного стану, цивільний громадянин проник з ножем на територію режимного військового об’єкту, погрожував зброєю військовослужбовцям Збройних Сил України, грубо перешкоджав заходам мобілізації, створив загрозу для громадського порядку, за що був затриманий військовослужбовцями РТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Щодо дій чоловіка відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Хмельницькій області військовозобов'язаний спочатку пропонував працівникові ТЦК хабар, а потім застосував проти військових і поліцейських сльозогінний газ.

У Рівненській області винесли вирок чоловікові, який намагався уникнути мобілізації шляхом хабарництва. Він отримав повістку, але намагався "домовитись" з поліцейським.

зброя Кривий Ріг мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці погрози

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