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У ТЦК розповіли як чоловіки вмотивовані воювати добровільно

28 листопада 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як чоловіки реагують на повістки від ТЦК зараз — що змінилось, що їх мотивує
Працівник ТЦК виписує повістку. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває мобілізація, проте, левова частина чоловіків досі уникає призову до армії. Втім, коли їм видають повістки, то демонструють неоднозначні реакції.

Про це розповіла речниця Чернівецького ТЦК Тетяна Гайдащук в інтерв'ю "Суспільному".

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Чи приходять військовослужбовці добровільно до ТЦК

Тетяна Гайдащук розповіла, що мотивація до служби у добровольців та тих, кого доставили до ТЦК відрізняється. Проте, є випадки, коли мобілізовані ставляться з розумінням до того, що їх призвали до війська.

"Звісно, мотивація в тих осіб, яких доставили до ТЦК, і в тих, хто прийшов добровільно, вона різна. Але бувають такі випадки, коли люди досить нормально ставляться до цього: "Прийшов мій час і треба вже мені піти служити". Є певна частина людей, які таке враження, наче чекали цього моменту. Адже до того моменту, поки до них не приходила повістка і не підходив ніхто з ТЦК, вони просто жили. А в момент зустрічі з військовими ТЦК або отримання повістки вже спокійно до цього поставилися й пішли служити", — пояснила Гайдащук.

Як громадяни мають бути вмотивованими до служби на думку ТЦК

Речниця Чернівецького ТЦК сказала, що у військовозобов'язаних повинно бути достатньо мотивації служити.

"Найбільшою мотивацією для того, щоб мобілізуватися, є те, що ворог насувається в напрямку твого дому. Мені здається, що всі інші речі і відсутність мотивації — це вже якісь маніпуляції. Якщо будь-якого чоловіка запитати: "Чому ти не захищаєш Україну?", то він обов'язково знайде якісь причини. Наприклад, скаже: "Чому депутати не воюють?". Хоча депутати воюють. Або скаже: "Тому, що мені щось не подобається в роботі ТЦК!". Хоча всі прекрасно знають, що людина може піти служити не обов'язково через ТЦК, вона може йти безпосередньо у військову частину", — підсумувала речниця.

Нагадаємо, ми пояснювали у яких випадках також можуть викликати до ТЦК та СП, окрім як для мобілізації. Також голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський відповів, чи можливі зміни щодо ротації військових.

повістки ТЦК та СП військовозобов'язані добровольці військовослужбовці

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