Как мужчины реагируют на повестки от ТЦК сейчас - что изменилось, что их мотивирует

Работник ТЦК выписывает повестку. Фото: скриншот

В Украине продолжается мобилизация, однако львиная часть мужчин до сих пор избегает призыва в армию. Впрочем, когда им выдают повестки, демонстрируют неоднозначные реакции.

Об этом рассказала спикер Черновицкого ТЦК Татьяна Гайдащук в интервью "Суспільному".

Читайте также:

Приходят ли военнослужащие добровольно в ТЦК

Татьяна Гайдащук рассказала, что мотивация к службе у добровольцев и тех, кого доставили в ТЦК, отличается. Однако есть случаи, когда мобилизованные относятся с пониманием к тому, что их призвали в армию.

"Конечно, мотивация у тех лиц, которых доставили в ТЦК, и у тех, кто пришел добровольно, она разная. Но бывают такие случаи, когда люди достаточно нормально относятся к этому: "Пришло мое время и надо уже мне пойти служить". Есть определенная часть людей, которые такое впечатление, будто ждали этого момента. Ведь до того момента, пока к ним не приходила повестка и не подходил никто из ТЦК, они просто жили. А в момент встречи с военными ТЦК или получения повестки уже спокойно к этому отнеслись и пошли служить", — пояснила Гайдащук.

Как граждане должны быть мотивированы к службе по мнению ТЦК

Представитель Черновицкого ТЦК сказала, что у военнообязанных должно быть достаточно мотивации служить.

"Самой большой мотивацией для того, чтобы мобилизоваться, является то, что враг надвигается в направлении твоего дома. Мне кажется, что все остальные вещи и отсутствие мотивации — это уже какие-то манипуляции. Если любого мужчину спросить: "Почему ты не защищаешь Украину?", то он обязательно найдет какие-то причины. Например, скажет: "Почему депутаты не воюют?". Хотя депутаты воюют. Или скажет: "Потому, что мне что-то не нравится в работе ТЦК!". Хотя все прекрасно знают, что человек может пойти служить не обязательно через ТЦК, он может идти непосредственно в воинскую часть", — подытожила пресс-секретарь.

Напомним, мы объясняли, в каких случаях также могут вызвать в ТЦК и СП, кроме как для мобилизации. Также председатель подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ответил, возможны ли изменения в ротации военных.