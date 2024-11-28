Угрожал военным — в Кривом Роге мужчина ворвался на территорию ТЦК

Мужчина врывается на территорию ТЦК и СП в Кривом Роге. Фото: скриншот

На территорию ТЦК и СП в Кривом Роге ворвался мужчина с ножом в руках и угрожал военнослужащим. Ранее его сына задержали сотрудники полиции и доставили в центр комплектования.

Об этом сообщили на Facebook-странице Днепропетровского областного ТЦК и СП в среду, 28 ноября.

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Как отметили в ТЦК, причиной противоправного поведения мужчины стала "неадекватная эмоциональная реакция на задержание представителями Национальной полиции и доставку в РТЦК и СП его сына". Известно, что мужчина нарушил нормы законодательства о мобилизации.

"В условиях действия правового режима военного положения, гражданский гражданин проник с ножом на территорию режимного военного объекта, угрожал оружием военнослужащим Вооруженных Сил Украины, грубо препятствовал мерам мобилизации, создал угрозу для общественного порядка, за что был задержан военнослужащими РТЦК и СП", — говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Относительно действий мужчины открыли уголовное производство.

Напомним, в Хмельницкой области военнообязанный сначала предлагал работнику ТЦК взятку, а затем применил против военных и полицейских слезоточивый газ.

В Ровенской области вынесли приговор мужчине, пытавшемуся избежать мобилизации путем взяточничества. Он получил повестку, но пытался "договориться" с полицейским.