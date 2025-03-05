Відстрочка багатодітному батьку — коли ТЦК може відмовити

Багатодітна сім’я. Фото: "Тернопільська правда"

Військовозобов’язаний громадянин, який має трьох чи більше дітей, має право на відстрочку від мобілізації тільки тоді, коли усі вони є неповнолітніми. В іншому випадку навіть факт самостійного, без матері, виховання дітей не надає права на оформлення відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для багатодітних

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення.

Цей процес був запущений після того, як на усій території України оголосили воєнний стан через повномасштабне вторгнення російських військ.

Відстрочку від мобілізації мають кілька різних груп військовозобов’язаних, зокрема багатодітні батьки.

Втім, не усі батьки, які мають трьох чи більше дітей, можуть отримати відстрочку.

Коли статус багатодітного не надає відстрочку

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що самотужки виховував чотирьох дітей після того, як мати цих дітей була позбавлена батьківських прав.

При цьому усі ці діти вже є повнолітніми, тобто їм виповнилося 18 років. Чоловік поцікавився, чи має він право на відстрочку від мобілізації.

Адвокат Юрій Айвазян нагадав, що навіть у випадку, коли військовозобов’язаний громадянин виховував дітей самотужки, право на відстрочку надається тільки тоді, коли діти ще є неповнолітніми.

"Від мобілізації звільняються жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років", — підкреслив юрист.

Наявність же повнолітніх дітей не дає права на відстрочку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку саме заяву треба подати багатодітному батьку до ТЦК, аби оформити відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго триватиме відстрочка для багатодітного батька.